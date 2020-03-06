https://static.news.ru/photo/94755fdc-5fe1-11ea-b7a8-fa163e074e61_660.jpg Карим Халили Фото: karimas01/instagram.com

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Атмосфера здесь похожа на Кубок IBU, где я выступал большую часть сезона. С другой стороны, гонки с большим числом болельщиков на Кубке мира никак на мне не отражались. Можно было абстрагироваться и не замечать обстановку. Здесь на трассе болельщики подбадривали нас из-за забора, — рассказал Халили NEWS.ru.

Также биатлонист отметил, что ему предлагали принять участие в юниорском чемпионате Европы, но он отказался от борьбы за эти медали и предпочёл выступить на Кубке мира.

Как сообщал NEWS.ru, победителем спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в чешском Нове-Место, стал норвежец Йоханнес Бё.