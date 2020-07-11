Глейхенгауз поделился отрывком новой программы фигуристки Косторной

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Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал изменения в руководстве Союза биатлонистов России (СБР) во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках.

Очень хотелось бы, чтобы российский биатлон стал полноправным членом Международного союза биатлонистов. В этом отношении министерство и Олимпийский комитет России готовы вам содействовать, но всё в ваших руках. Со стороны...