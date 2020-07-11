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Глейхенгауз поделился отрывком новой программы фигуристки Косторной

13:21, 11 июля 2020
Алёна Косторная Алёна Косторная Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз показал отрывок новой произвольной программы российской фигуристки Алёны Косторной.

Фрагмент специалист опубликовал на своей странице в Instagram.

Программа поставлена под три варианта исполнения песни Lovely Билли Айлиш.

Ранее NEWS.ru писал, что чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вместе с ещё одной российской фигуристкой Софьей Самодуровой показали, как проводят свободное время на тренировочном сборе группы Алексея Мишина в Кисловодске. Две спортсменки станцевали под песню Эйкона (Akon) Bananza.

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