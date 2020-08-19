Главный с ограниченными полномочиями: зачем Польховского вернули в сборную

Экспертный совет при Министерстве спорта рекомендовал Валерия Польховского на должность главного тренера, и в ближайшие дни он официально вступит в полномочия. Это уже третье приглашение 67-летнего наставника за последние 20 лет, которое лучше всего характеризует кризис в отечественном биатлоне, где практически не осталось сильных стратегов, способных руководить командой и управлять её обеспечением. NEWS.ru вместе с биатлонными экспертами разобрался в минусах и плюсах этого выбора.

Скандальный шлейф тревожит противников

До сих пор мне приходилось слышать от многих биатлонных людей, что у нас только два человека способны работать главным тренером: Валерий Польховский и Александр Касперович. Оба уже немолоды, пережили в последние годы немало взлётов и падений, но огромная биатлонная система так и не «родила» толковых менеджеров, разбирающихся в процессе подготовки команды. Лучшие годы Польховского пришлись на середину «нулевых», когда женская сборная под его руководством была сильнейшей в мире. Однако затем его со скандалом уволил тогдашний глава СБР Александр Тихонов, а вскоре вскрылись и массовые случаи употребления допинга в команде. Непосредственная вина Польховского в них до сих пор не доказана, но осадочек остался.

Во второй раз тренер пришёл в команду во время правления Михаила Прохорова, но тоже не сумел доработать олимпийский цикл до конца. Затем были два коротких захода в Казахстан, где местная федерация в целом осталась довольна сотрудничеством, и совсем короткий визит в Белоруссию, откуда тренера уволили спустя несколько месяцев. Оппоненты Польховского приписывают ему склонность к интригам и стремление подчинить себе всю систему подготовки команды. В числе главных его критиков всегда были вышеупомянутый Тихонов и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, которая в 2005 году категорически отказалась работать с Польховским.

Я несколько раз называл его подонком и прохвостом, потому что он связан с самыми громкими допинговыми скандалами. Его надо гнать ото всюду в шею. Перед чемпионатом мира — 2008 я его выгнал из команды, впоследствии с ним отказались работать белорусы, не задержался он в Казахстане. Когда же это дойдёт до всех в России? В этом человеке нет никакого мужского достоинства. Впрочем, и вся шайка, собравшаяся в верхушке СБР, ему под стать. 13 лет биатлон разваливали, и сейчас всё это продолжается, — был предельно эмоционален Тихонов в беседе с NEWS.ru.

Вернуть дисциплину в команду

Анатолий Хованцев Alexander Shemetov/Global Look Press

Вариант с возвращением Польховского в команду возник ещё в ноябре. Тогда в разгар подготовки к сезону выяснилось, что экс-главный Анатолий Хованцев уже не может удержать команду в руках. Летний контрактный спор, периодические проблемы с логистикой и обеспечением, которые в итоге привели к долгам команды по проживанию и транспорту, окончательно подточили терпение правления СБР. Первый вице-президент Алексей Нуждов и нынешний глава СБР Виктор Майгуров продавили решение о введении Польховского вице-президентом с целью отдать ему полное руководство командой и её обеспечение. Однако на чемпионат мира Польховский не поехал, пожелав устраниться от результатов команды, которую готовили старшие тренеры.

Сейчас в условиях, когда половина спортсменов тренируется вне сборной, критерии и принципы комплектования команды не понятны, а из-за отмены чемпионата России сложно даже объективно определить сильнейших спортсменов в данный момент, команде требуется сильная рука профессионала со стратегическим мышлением, способного выстроить менее чем за два года до Олимпийских игр подготовку сборной. Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий вспомнила годы своей работы с Польховским и его сильные стороны.

Нагрузка у Валерия Николаевича всегда была большая и позволяла потом нам зимой бежать. В команде всегда была рабочая обстановка. Мы много трудились над техникой и над стрелковыми компонентами. Многие вещи удавалось изменить к лучшему. Я думаю, что при Польховском в команде будет порядок, а шатания и брожения сведутся к минимуму. В нашей команде нужен именно такой человек. У нас всегда была дисциплина в команде, был чёткий план, но с учётом индивидуальных особенностей, — рассказала Богалий NEWS.ru.

Провести своих людей Польховскому не дали

И всё-таки полного контроля над сборной у Польховского не будет, так как ему не удалось поставить на позиции старших тренеров своих людей, а Юрий Каминский и Михаил Шашилов слишком опытные, самостоятельные и авторитетные тренеры, чтобы им можно было с лёгкостью навязать свою волю. От взаимодействия главного тренера и старших будет зависеть многое, и что-то подсказывает, что руководство СБР видит в Польховском, скорее, менеджера, чем практикующего наставника.

Весной он сумел убедить членов тренерского совета поддержать большинством голосов его соратников Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые не имеют российского гражданства. Этот выбор был утверждён большинством голосов на правлении, однако против него высказался президент СБР Владимир Драчёв и некоторые руководители российского спорта. Драчёв отказывался подписать список правления, а список, отправленный его заместителем Алексеем Нуждовым, был априори нелегитимным. В итоге стороны и пришли к компромиссному решению в лице Каминского и Шашилова.

Алексей Нуждов biathlonrus.com

В этой чехарде читается многоходовка главного стратега СБР Нуждова, который, с одной стороны, лишил Польховского всей полноты власти в команде, а главное — авторитета в тренерском цехе российского биатлона. Доверившиеся ему Кабуков и Королькевич ныне остались не у дел, а голосовавшие за них тренеры чувствуют, что их легко провели. Кроме того, и самому Польховскому пришлось ждать сначала избрания Майгурова на пост президента, а затем многоэтапного согласования своей кандидатуры. Позиции о том, что главный тренер не должен лезть в тренировочный процесс, придерживается и дуайен российского биатлона Александр Привалов. Но вы оцените эту смысловую конструкцию — «главный тренер не должен лезть в тренировочный процесс».

Польховского назначили потому, что больше никого не видят на этой должности. Он имеет организационный и практический опыт. Но нужна ли эта должность? Я бы вообще не ставил главного тренера, так как за результат должны отвечать старшие и в их работу не нужно вмешиваться. Я считаю, что Юра Каминский и сам справится с работой в мужской сборной. Он способен заставить работать спортсменов и не идти у них на поводу. Жаль, что с первых месяцев подготовки многие спортсмены отказались работать со сборной. Только время покажет, было ли верным назначение Польховского. Сейчас новое руководство СБР старается консолидировать все силы, которые могут помочь нашему биатлону, — рассказал Привалов NEWS.ru.

Каковы полномочия и реальный уровень влияния Польховского на происходящие в команде процессы, станет понятно до начала сезона. В частности, ключевым моментом будет определение принципов отбора в национальную команду. Кто сыграет в них главную роль: окончательное теряющий авторитет тренерский совет, вступивший в должность Польховский или же всё будет отдано на откуп старших тренеров, чьи пожелания тихо утвердит правление.