Глава ОКР Поздняков: Юрченко недооценил все проблемы ВФЛА

https://static.news.ru/photo/c2a67f52-c5ae-11ea-8207-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что ушедший в отставку с поста главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко недооценил масштабы проблем в спорте.

Спустя без малого пять месяцев стало очевидно, что со стороны избранного в феврале главы ВФЛА была существенная недооценка объёма и глубины проблем, которые предстояло решать. Что привело к переоценке своих возможностей и ресурсов, — цитирует Позднякова РИА Новости.

Поздняков отметил, что отставка Юрченко стала для него неожиданной. Он также подчеркнул, что с его стороны не было полноценной поддержки легкоатлетов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент ВФЛА Евгений Юрченко объявил об уходе со своего поста. Юрченко поблагодарил всех неравнодушных к судьбе российской лёгкой атлетики, с которыми ему довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Он также отметил работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьёзными трудностями затянувшегося кризиса.

Евгений Юрченко был выбран президентом ВФЛА в феврале 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Шляхтина, подавшего в отставку в ноябре 2019 года на фоне допинговых скандалов в лёгкой атлетике. Ранее Юрченко заявил, что реальная сумма штрафа, которую организация должна была выплатить World Athletics, больше названных $5 млн.