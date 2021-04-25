Гимнаст Нагорный придумал новое сальто благодаря коронавирусу

https://static.news.ru/photo/1b9b0a9a-a517-11eb-971d-96000091f725_660.jpg Никита Нагорный Фото: instagram.com/nikushkarus

Двукратный чемпион Европы 2021 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный признался, что придумал новый сложный элемент в вольных упражнениях во время карантина по коронавирусу, пишет ТАСС.

В ходе турнира спортсмен исполнил придуманное им тройное сальто назад изогнувшись. Элемент был одобрен Европейским гимнастическим союзом (UEG).

Кто мне предложил сделать это тройное сальто? Во всем виноват коронавирус. Находясь в длительном карантине, мне пришла в голову идея сделать такое сальто, — рассказал Нагорный.

В субботу, 24 апреля, гимнаст завоевал завоевал золото в вольных упражнениях, а затем добавил ещё два серебра в дисциплинах на коне и кольцах. 25-го числа ему предстоит борьба в финалах упражнений на брусьях и в опорном прыжке.

Все награды, которые я завоевал здесь, были для меня неожиданными, — поделился он.

Ранее сообщалось, что Нагорный выиграл в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.