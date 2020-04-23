ЦСКА согласился с федерацией завершить сезон женского гандбола

Генеральный директор женского гандбольного клуба ЦСКА Эдуард Акопян считает правильным решение о досрочном завершении сезона.
С одной стороны, мы, конечно, хотели поучаствовать в финальных играх, у нас в планах было занять место повыше, но решение федерации закончить сезон и подвести итоги чемпионата после игр предварительного этапа, считаю, было абсолютно правильным, учитывая ситуацию, которая происходит сегодня в России и во всём мире. Наш клуб полностью поддерживает это решение, — сказал Акопян корреспонденту NEWS.ru.
Кроме того, спортивный функционер отметил, что «тренировки продолжатся до 29 мая, после чего мы соберёмся 1 июля», но большинство игроков хотели доиграть чемпионат.
Конечно, большинство спортсменок хотели сыграть в стадии плей-офф, но есть и другая психологическая сторона вопроса: когда ты долго не играешь, находишься в ожидании и начинаешь терять спортивную форму. Всё это выбивает из обычного ритма жизни спортсмена. Поэтому, думаю, девочки приняли это решение федерации с пониманием, — завершил он.
Федерация гандбола России (ФГР) в субботу, 25 апреля, досрочно
ФГР планирует провести «Финал четырёх» Кубка России сезона-2019/20 среди женщин в конце лета, ранее писал NEWS.ru.
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