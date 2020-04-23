ЦСКА согласился с федерацией завершить сезон женского гандбола

https://static.news.ru/photo/64307f20-8875-11ea-b2a8-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Акопян Фото: whccska.ru

Генеральный директор женского гандбольного клуба ЦСКА Эдуард Акопян считает правильным решение о досрочном завершении сезона.

С одной стороны, мы, конечно, хотели поучаствовать в финальных играх, у нас в планах было занять место повыше, но решение федерации закончить сезон и подвести итоги чемпионата после игр предварительного этапа, считаю, было абсолютно правильным, учитывая ситуацию, которая происходит сегодня в России и во всём мире. Наш клуб полностью поддерживает это решение, — сказал Акопян корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, спортивный функционер отметил, что «тренировки продолжатся до 29 мая, после чего мы соберёмся 1 июля», но большинство игроков хотели доиграть чемпионат.

Конечно, большинство спортсменок хотели сыграть в стадии плей-офф, но есть и другая психологическая сторона вопроса: когда ты долго не играешь, находишься в ожидании и начинаешь терять спортивную форму. Всё это выбивает из обычного ритма жизни спортсмена. Поэтому, думаю, девочки приняли это решение федерации с пониманием, — завершил он.

Федерация гандбола России (ФГР) в субботу, 25 апреля, досрочно завершила чемпионат России и назвала победителей. Их определили согласно положению в регулярном чемпионате. Среди женщин чемпионом стал «Ростов-Дон».

ФГР планирует провести «Финал четырёх» Кубка России сезона-2019/20 среди женщин в конце лета, ранее писал NEWS.ru.