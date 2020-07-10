Глава РУСАДА Ганус рассказал о сотрудничестве с МВД

https://static.news.ru/photo/3e5bc998-c2b4-11ea-b567-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признался, что у организации налажено сотрудничество с силовыми структурами.

Мы активно сотрудничаем с силовиками. У нас налажено взаимодействие с отделом МВД по контролю за наркотиками. Отдел расследования РУСАДА за последние полгода направил 10 материалов по таким делам, — сказал Ганус на экстренной пресс-конференции.

Он уточнил, что существуют проблемы со Следственным комитетом МВД, который развалил дело, инициированное организацией. Оно было создано, когда в РУСАДА работали инспекторы Всемирного антидопингового агенства (WADA).

Мы оспариваем остановку дела в прокуратуре, — добавил он.

Ранее Юрий Ганус отреагировал на появившуюся информацию о том, что он, находясь на посту, присвоил себе около 110 млн рублей. Он назвал подобный материал ложью и отчитался, на что уходят финансовые средства.