Глава РУСАДА Ганус рассказал о сотрудничестве с МВД

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признался, что у организации налажено сотрудничество с силовыми структурами.
Мы активно сотрудничаем с силовиками. У нас налажено взаимодействие с отделом МВД по контролю за наркотиками. Отдел расследования РУСАДА за последние полгода направил 10 материалов по таким делам, — сказал Ганус на экстренной пресс-конференции.
Он уточнил, что существуют проблемы со Следственным комитетом МВД, который развалил дело, инициированное организацией. Оно было создано, когда в РУСАДА работали инспекторы Всемирного антидопингового агенства (WADA).
Мы оспариваем остановку дела в прокуратуре, — добавил он.
Ранее Юрий Ганус отреагировал на появившуюся информацию о том, что он, находясь на посту, присвоил себе около 110 млн рублей. Он назвал подобный материал ложью и отчитался, на что уходят финансовые средства.
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