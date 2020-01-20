Македонская гандболистка Сара Ристовска минувшим летом перебралась в столичный ЦСКА. Во время беседы с корреспондентами NEWS.ru она рассказала о причинах такого решения, поделилась подробностями взаимоотношений с наставником коллектива Яном Лесли и выразила желание поскорее вернуться в Лигу чемпионов.

— Какие впечатления от России, от Москвы? Вы давно говорили, что хотели здесь поиграть.

— Это не первый раз, когда я приехала в Москву. Кажется, до перехода в ЦСКА я была здесь четыре раза: играла в Лиге чемпионов за «Вардар» с «Астраханью». Мы останавливались в Москве на несколько дней, затем отправились в Астрахань. Я знаю, что для меня Россия — очень холодная страна, и я получила хороший опыт до переезда сюда. Но здесь очень дружелюбные люди. Это очень важно для меня. Я встретила очень много хороших людей и я очень счастлива, что нахожусь в этом чудесном городе.

— Как отнеслась семья к переезду?

— Я живу одна с 15 лет. И мой выбор не стал новостью для моей семьи. В прошлом году я играла в Словении. Конечно, для моей семьи это непросто, потому что мы тренировались вместе, но сейчас... Не знаю, это мир гандбола, такая жизнь. Я не могу всё время быть с семьёй, она является большой частью моей жизни, но не основой. Это моя жизнь. Всё хорошо. Родственники поддерживают и хотят видеть меня только счастливой.

— Вы часто видитесь с семьёй?

— Достаточно. В этом помогает то, что я выступаю за сборную Македонии и езжу домой каждые два месяца в столицу, где живёт моя семья.

— Почему приняли решение попробовать себя в абсолютно новом клубе?

— Из-за неприятной ситуации в словенской команде. Нам задерживали и даже не платили зарплату, и я приняла решение покинуть коллектив. Наташа Тодоровская, экс-игрок сборной России, однажды пообщалась со мной и сказала, что для меня есть новый вызов. Я согласилась, хоть и не знала о существовании ЦСКА. Я знала футбольный, баскетбольный клубы. Но я решила попробовать, почему нет? Мне это показалось очень необычным приключением. Теперь я здесь.

— Долго ли думали над предложением московского клуба? Понятно, все знают «Астраханочку», «Ростов-Дон», «Ладу», но ЦСКА возник ниоткуда.

— Да, это решение далось мне сложно. Я играла в Лиге чемпионов. Когда я узнала о существовании ЦСКА, я сказала: «Окей, только российская лига, значит — российская», потому что я знаю, что российская лига очень хорошая. Но когда я познакомилась с нашим главным тренером Яном Лесли, я отбросила сомнения. Он сказал: «Сара, поверь мне, здесь всё будет хорошо». И я согласилась на переезд.

— Тяжело разрывали контракт с бывшей командой?

— Я работала с агентом. Он занимался этим вопросом, руководство клуба вернуло мои деньги.

— Руководство не пыталось уговорить вас остаться?

— Да, мой контракт был рассчитан ещё на два года, но в связи с финансовыми проблемами никого не держали.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Но, получается, вы отказались от Лиги чемпионов ради того, чтобы играть только в России, потому что у ЦСКА пока нет возможности выступать в еврокубках.

— Я верю, что такая ситуация будет только в первый год. Сейчас нам довольно сложно, всё новое: руководство, тренерский штаб, сам коллектив из 21 человека. Нам необходимо создать свою систему. Это возможно сделать за один сезон — побороться за путёвку в Лигу чемпионов, но нам ещё нужно немного поднять свой уровень. Если улыбнётся удача, и мы будем думать только о хорошем, то всё получится. Я не сомневаюсь, что в следующем сезоне о нас узнают еврокубки.

— Не скучаете по Лиге чемпионов?

— Конечно скучаю, но чуть-чуть. Когда сама играла, я не смотрела ни один матч, но сейчас слежу за всеми командами. Каждый хочет играть в Лиге чемпионов, и я, ещё раз повторю, верю, что мы тоже окажемся в еврокубках.

— Как вас приняли в команде? С кем подружились? С кем общаетесь?

— Я переживала по этому поводу, потому что это абсолютно новые игроки, новые люди, сотрудники. Я была удивлена, потому что не знала, что девчонки такие хорошие, причём все. Я ведь не из России, мне во многом помогали иностранные игроки. Одна проблема — это язык — первый месяц после приезда мне было жутко, потому что я многих не понимала, но сказала себе: «Так, Сара, Македония и Россия очень похожи». Оказалось, это не так (смеётся). Было правда сложно, но сейчас всё хорошо: я могу общаться с игроками, кто не знает английский, и стараюсь изъясняться по-русски. Мне нравится. Я стараюсь быть со всеми дружелюбной и милой, и мне отвечают тем же. Всё здорово, я счастлива.

— Насколько сложно было начинать и продолжать учить русский язык?

— Я понимаю, но мне сложно говорить.

— С кем из команды больше всего общаетесь?

— Полина Горшкова, Ксюша Трухина, Валя Гончарова — отличная компания.

— Как вы проводите свободное время?

— Не каждый день, конечно, но мы ходим в кафе, рестораны. На самом деле, у нас не так много свободного времени, как можно подумать. Но мы обычные люди, у нас такие же предпочтения по отдыху, как и у всех. Это жизнь.

— Тренер понимает, как вы отдыхаете? Не ругается?

— Мы же не плохие, наоборот, культурные люди. Если мы хотим куда-то пойти, мы всегда звоним тренеру и предлагаем присоединиться. Он создаёт атмосферу. Если вы можете общаться с тренером, как с родным человеком, то это настоящее счастье и свобода.

— То есть Яна Лесли нельзя назвать «очень строгим»?

— В каких-то моментах с девочками, которые не понимают, да, он строгий, он готов повторить свои требования один, два, три раза, но если нет взаимопонимания, то может взорваться. Но это хорошо, мы многому у него научились. Да, он тренер, но прежде всего наш друг. Это самое важное в общении игрока и тренера, и одна из причин, почему я здесь.

— То есть при возникновении проблемы, обращаясь к Лесли, он никогда не откажет в помощи?

— Да, он всегда помогает.

— Если вернуться к чемпионату России, какие впечатления остались от первой части сезона? Кто-то, может быть, кроме «Ростова» понравился и удивил? Потому что у нас пока только один клуб кажется особенно крепким.

— Я не хочу забегать вперёд. «Ростов», действительно, очень сложная команда. У них на протяжении четырёх-пяти лет одни игроки, одна система. Пока нам сложно с ними бороться, но мы будем это делать, потому что для того, чтобы участвовать в Лиге чемпионов, нам необходимо биться, так как для нас это важно, мы амбициозны.

— Можно ли назвать «Ростов» самым сложным соперником в России?

— Да, конечно, но нельзя выделять только их, ведь «Лада», например, тоже очень опасна. У них отличные гандболистки, просто у «Ростова» больше сил и опыта, в том числе и в Лиге чемпионов. Надо понимать, что выступления в еврокубках добавляют опыта, соответственно, когда «Ростов» выходит играть против российских команд, это происходит при другой атмосфере, обстановке. В Европе больше стадионы, большее число зрителей приходит — абсолютно другой уровень. И когда даже игроки, которые не имеют большого игрового времени, всё равно чувствуют такую атмосферу, пропитываются ею и могут привнести в свою игру в чемпионате что-то новое, то есть они начинают подходить к играм совершенно по-другому. В этом главная разница между командами, что очень ощущается.

— Сильным ли ударом для вас и команды в целом станет непопадание ЦСКА в Лигу чемпионов?

— Я думаю, что нет, мы понимаем, что это вполне возможно и это нормально, потому что мы играем только год, но если мы будем продолжать играть в том же духе, как сейчас, то я уверена, если не в следующем, то через год мы точно будем претендовать на место в ЛЧ. Но мы верим в свои силы и сфокусированы на этом сезоне, мы намерены показать и доказать всем, что ЦСКА — это очень хорошая команда, которая достойна бороться на европейском уровне. Неважно, будет это следующий сезон или нет, но мы там точно окажемся.