Гандболист сборной Украины: с войной политиков ничего не поделаешь

Гандболист сборной Украины, линейный клуба ЦСКА (Москва) Дмитрий Ильченко, подписавший контракт с «армейцами» в начале 2020 года, родился в Мироновке Киевской области. Профессиональная карьера началась в ЗНТУ-ЗАС (Запорожье), после перешёл в донецкий «Донбасс», с которым завоевал бронзовые медали чемпионата и Кубка Украины в 2018 году. После этого Дмитрий вернулся в Запорожье в клуб ZTR и в сезоне-2018/19 помог команде взять серебро чемпионата и Кубка Украины. В интервью NEWS.ru Ильченко рассказал о том, как проводил время во время самоизоляции, о новичках клуба, о любимой футбольной команде и о том, как пережил происходящее в Киеве в 2014 году.

— Дмитрий, в это межсезонье команда неплохо обновилась. Как приняли новичков?

— Всегда новичков хорошо принимаем, в команде нет негатива. И никогда не будет.

— Можно считать, что они уже адаптировались, нет боязни?

— У каждого игрока, который приходит в новый клуб, есть какая-то своеобразная боязнь совершить ошибку. А гандбол — это как раз та игра, где невозможно без оплошностей. Думаю, что нам ещё необходимо некоторое время, чтобы наладить полноценную химию в коллективе.

instagram.com/ilchenko__77

— Кого из новичков уже можете выделить? В ком видите особый потенциал?

— К нам несколько недель назад перешёл Глеб [Леухин], он хорошо себя в защите показывает, видно, что парень хочет играть и доказывать — это самое главное.

— В футболе, например, когда кто-то новенький приходит, ему устраивают «коридор». В баскетболе раньше делали открытие сезона: кто-то пел, кто-то играл на чём-то. Как с этим обстоят дела в гандболе?

— У нас каждый новичок, когда приходит в команду, должен в раздевалке сесть и спеть песню при всей команде. Но есть ещё и другие фишки, которые останутся внутри команды (смеётся).

— Песни клубные? Или любые?

— Любую песню, которую знаешь.

— А запомнился кто-то хорошими вокальными данными?

— Себя запомнил, когда приходил (смеётся).

— Если говорить про тех, кто покинул клуб, есть ощущение, что кого-то не хватает на той или иной позиции?

— Я не могу сказать, потому что с ребятами, которые покинули расположение, поиграл два-три месяца. Думаю, что у нас сейчас всё хорошо.

— Прошло уже несколько туров внутреннего чемпионата. Как оцените старт команды?

— На европейской арене в Лиге Европы мы хорошо начали, а по поводу российского чемпионата не знаю, что сказать. Мы работаем, но чего-то не хватает, осталось только разобраться в проблемах.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Может, иногда проблема с настроем?

— Так и есть. Но ведь многое зависит и от команды соперника. Например, с «Невой» (петербургский коллектив обыграл ЦСКА со счётом 26:25. — NEWS.ru) голкипер отбивал все важные мячи. После игры с датчанами (в Лиге Европы против клуба «Бьёррингбро-Сикеборг». — NEWS.ru) мы выплеснули все эмоции и вышли на следующую игру без должного настроя, как будто немного расслаблены были.

— Раз уж заговорили про датчан, именно вы внесли весомый вклад в победу, играя без замен до тех пор, пока мышцы не поймали судороги. Это весьма героически, если честно.

— Да нет, тренер обычно даёт больше времени для того, чтобы прийти в себя и восстановить силы, а тогда так получилось. Я не привык, конечно, играть 60 минут, но надо было, и вот сложилось немного неприятно. Но ничего, у нас хороший доктор, подлечил.

— Так вы ещё потом вышли доиграть. Как себя чувствовали после встречи?

— Отлично. На эмоциях не чувствовал ни усталости, ни боли в мышцах. Всё как во сне.

— По результатам жеребьёвки вашими соперниками на групповом этапе Лиги Европы стали «Монпелье» (Франция), «Алингсос» (Швеция), «Бешикташ» (Турция), «Нексе» (Хорватия) и «Магдебург» (Германия). Какие шансы у команды продвинуться дальше в Лиге Европы?

— Не буду на этот счёт что-то говорить, чтобы и не сглазить лишний раз. Игра всё покажет.

— Концовка предыдущего сезона получилась довольно скомканной. Как отреагировали на новость о досрочном завершении турниров из-за коронавируса?

— Очень плохо. Мы не ожидали, что так будет. До последнего настраивали себя на плей-офф, но сами видели, как получилось в итоге.

— Как лично вы пережили весеннюю самоизоляцию? Наверняка появилось больше свободного времени. Чем занимались?

— Да как. Никак. Домой не уедешь. Сидишь в квартире (смеётся). В приставку в футбол и баскетбол играл, занимался общими физическими упражнениями, чтобы не набрать лишний вес.

instagram.com/ilchenko__77

— В футболе за какую команду предпочитаете «рубиться»?

— Вообще «Ливерпуль» является моей любимой командой.

— Как отреагировали на поражение 2:7 от «Астон Виллы» в чемпионате Англии?

— Бывает. Иногда нам не хватает немного для победы, вот и им в тот раз не очень повезло.

— Вы проводили с командой тренировки по видеосвязи. Смог ли Zoom хотя бы немного заменить привычный образ работы?

— Поначалу было вообще непривычно, а потом втянулись, тренеры прислали нам расписание, собирались строго по времени, тренировались, потом разбирали проделанную работу. И так по кругу день за днём.

— Когда впервые после изоляции собрались на предсезонный сбор, сколько потребовалось времени, чтобы вернуться к привычным игровым кондициям?

— Даже не знаю, если честно. Как-то все собирались, давно не виделись, соскучились друг по другу и с хорошим настроением начали работать сразу на сто процентов. Не было такого: «Надо тут добавить, и вот тут, а ещё вот тут». Мы молча прибавляли с каждым днём.

— Тем временем, несмотря на возвращение болельщиков на трибуны и восстановление спортивных мероприятий, вполне вероятна возможность оказаться вновь запертыми в четырёх стенах. Нет такого опасения?

— Боимся, конечно, очередного такого исхода. Но хочется этого избежать. Не будет игры — не будет чемпионата — это даже с чисто финансовой точки зрения довольно сложно как для страны, так и для клуба.

— Ранее вы упомянули, что не могли из-за коронавируса уехать домой. Сейчас границы продолжают оставаться закрытыми. Тяжело?

— Впервые в жизни я не был дома почти восемь или девять месяцев. Тяжело. С близкими — родителями, бабушкой, друзьями поддерживаем связь через FaceTime или WhatsApp. Вроде бы уже привыкли, но всё равно ждём, когда можно будет наконец нормально увидеться.

instagram.com/ilchenko__77

— Какие прогнозы?

— Не знаю, скоро должны в сборную ехать. Надеемся суметь на денёк заскочить к родным.

— Сборные России и Украины попали в одну группу в квалификации к чемпионату Европы. Игра пройдёт на нейтральной территории, поговаривают, что в Белоруссии. Как считаете, состоится ли матч?

— Если бы я знал... Пока всё витает в воздухе, нам ничего не говорят о предстоящем матче, особенно учитывая последние события.

— Как смотрите на происходящее в Белоруссии сейчас?

— Смотрю новости. Это очень страшно. Так же, как и у нас на Украине в 2014 году. Но это жизнь, война политиков, ничего не поделаешь.

— Как пережили тот 2014 год?

— Никак... Боязно. Я учился под Киевом, было страшно ездить домой, но как-то добирались.

— Не просыпались от ужасов?

— К счастью, хотя бы такого не было.

— Организаторы мужского чемпионата мира — 2021 по гандболу в Египте заверили, что турнир состоится. Верите в это?

— Надеемся и верим.