Фигуристка Загитова показала, как тренироваться дома

https://static.news.ru/photo/fd351750-8477-11ea-9b8c-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как поддерживает форму дома во время режима самоизоляции.

Загитова опубликовала видео с упражнениями на растяжку, которые делает после каждой тренировки, а также показала упражнения на все группы мышц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Департамент спорта города Москвы совместно с «Яндекс.Эфиром» запускают совместный проект бесплатных онлайн-тренировок, которые проведут известные спортсмены. В проекте примут участие фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова, бодибилдер Юрий Голубев, лыжник Александр Легков, футболист Евгений Алдонин и многие другие.