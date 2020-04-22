Фигуристка Загитова показала, как тренироваться дома

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как поддерживает форму дома во время режима самоизоляции.
Загитова опубликовала видео с упражнениями на растяжку, которые делает после каждой тренировки, а также показала упражнения на все группы мышц.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Департамент спорта города Москвы совместно с «Яндекс.Эфиром» запускают совместный проект бесплатных онлайн-тренировок, которые проведут известные спортсмены. В проекте примут участие фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова, бодибилдер Юрий Голубев, лыжник Александр Легков, футболист Евгений Алдонин и многие другие.
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