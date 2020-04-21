Фигуристки Загитова и Трусова проведут бесплатные онлайн-тренировки

https://static.news.ru/photo/a7488b20-83cc-11ea-9f43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент спорта города Москвы совместно с Яндекс.Эфиром запускают совместный проект бесплатных онлайн-тренировок, которые проведут известные спортсмены.

В проекте примут участие фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова, бодибилдер Юрий Голубев, лыжник Александр Легков, футболист Евгений Алдонин и многие другие.

Каждая тренировка будет длиться до трёх минут. Все упражнения рассчитаны на выполнение в домашних условиях и не требуют особой физической подготовки, сообщает пресс-служба проекта.

Ранее NEWS.ru писал, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тысяч за выступление, за рубежом — по €10 тысяч.