Фигуристка Степанова вернулась в Россию после лечения в Германии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российская фигуристке Александре Степановой из-за коронавируса пришлось окольными путями возвращаться в Россию из Германии, где местные специалисты консультировали её по поводу травмы спины.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортсменка добралась из Мюнхена в Москву через Турцию. Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Пара пропустит контрольные прокаты российской сборной, которые пройдут 12 и 13 сентября в столице России. Степанов и Букина при этом заявлены на этапы Кубка России в Казани (8-12 ноября) и Москве (5-8 декабря).

Немецкие врачи отметили положительную динамику в лечении. Саша уже прилетела в Москву. Чувствует себя нормально. Огромное спасибо нашей федерации за оперативную помощь в решении проблемы, — сказала тренер дуэта Ирина Жук.

Ранее Степанова рассказала, почему отказалась работать с Этери Тутберидзе, писал NEWS.ru. По словам фигуристки, её отговорили работать с заслуженным тренером России, так как режим занятий у Тутберидзе — это «адский ад».