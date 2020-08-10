Фигуристка Степанова назвала тренировки у Тутберидзе «адским адом»

https://static.news.ru/photo/1a57db7a-db43-11ea-841e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Степанова назвала причину отказа работать с тренером Этери Тутберидзе.

По словам фигуристки, такая возможность действительно была, однако её вовремя отговорили.

С одной из девочек там лично общались. И она рассказала, что там адский ад, туда идти не стоит. Если веришь, что можешь достичь результата иначе, не насильственным путём, то туда идти не надо, — рассказала Степанова в интервью, опубликованном в YouTube.

В мае 2020 года группу Тутберидзе покинула фигуристка Александра Трусова. После этого 31 июля из коллектива ушла Алёна Косторная. В настоящее время обе спортсменки тренируются в академии Евгения Плющенко.

Методы Тутберидзе неоднократно подвергались острой критике. В марте этого года бывшая финская фигуристка Кира Корпи сравнила работу в группе Тутберидзе с фабрикой и назвала её методы «признаком бесчеловечной культуры».

Ранее NEWS.ru писал, что тренерский штаб Евгения Плющенко поставил новую произвольную программу фигуристке Александре Трусовой.

Программа будет связана с пьесой Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». В первой части будет исполняться песня Kissing you в исполнении Крэйга Армстронга, во второй прозвучит композиция Gentle Night композитора Абеля Коженевски, в третьей — Montagues and Capulets Ричарда Клайдермана. Непосредственным постановщиком программы выступил хореограф Сергей Розанов.