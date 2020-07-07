Фигуристка Медведева начала тренировки в Москве

https://static.news.ru/photo/9c11be94-c129-11ea-8116-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева начала тренировки в Москве из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Заслуженный тренер России Елена Буянова рассказала, что спортсменка начала тренировки в ЦСКА, передают РИА Новости.

Медведева, которая живёт и тренируется в Канаде под руководством Орсера, и Алина Загитова вошли в состав сборной России на следующий сезон. Состав на сезон-2020/21 был утверждён исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России, писал NEWS.ru.

В прошлом сезоне Брайан Орсер назвал фантастическим прокат своей подопечной на Гран-при России, где россиянка заняла второе место, уступив 8,71 балла по сумме двух прокатов российской фигуристке Александре Трусовой.