Фигуристка Медведева из-за закрытия границ будет тренироваться в Москве

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева из-за закрытия границ будет тренироваться в Москве на катке ЦСКА, заявила тренер московского ЦСКА Елена Буянова.
По словам наставника, которые приводит РИА Новости, тренировки будут проходить под её контролем, а с тренером серебряного призёра Олимпийских игр Брайном Орсером Буянова будет находиться на постоянной связи.
Медведева, которая живёт и тренируется в Канаде под руководством Орсера, и Алина Загитова вошли в состав сборной России на следующий сезон. Состав на сезон-2020/21 был утверждён исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России, писал NEWS.ru.
В прошлом сезоне Брайан Орсер назвал фантастическим прокат своей подопечной на Гран-при России, где россиянка заняла второе место, уступив 8,71 балла по сумме двух прокатов российской фигуристке Александре Трусовой.
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