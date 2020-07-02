Фигуристка Медведева из-за закрытия границ будет тренироваться в Москве

https://static.news.ru/photo/4be663ea-bd08-11ea-ae8a-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева из-за закрытия границ будет тренироваться в Москве на катке ЦСКА, заявила тренер московского ЦСКА Елена Буянова.

По словам наставника, которые приводит РИА Новости, тренировки будут проходить под её контролем, а с тренером серебряного призёра Олимпийских игр Брайном Орсером Буянова будет находиться на постоянной связи.

Медведева, которая живёт и тренируется в Канаде под руководством Орсера, и Алина Загитова вошли в состав сборной России на следующий сезон. Состав на сезон-2020/21 был утверждён исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России, писал NEWS.ru.

В прошлом сезоне Брайан Орсер назвал фантастическим прокат своей подопечной на Гран-при России, где россиянка заняла второе место, уступив 8,71 балла по сумме двух прокатов российской фигуристке Александре Трусовой.