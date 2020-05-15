Загитова и Медведева вошли в состав сборной России

https://static.news.ru/photo/f1dcd5c4-96a5-11ea-8b8c-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В следующем сезоне в составе сборной России по фигурному катанию будут выступать олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Как сообщил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, состав на сезон-2020/21 был утверждён исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России. Обе фигуристки вошли в сборную.

В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере. Однако речи о её завершении нет, в будущем фигуристка намерена пробиться на Олимпиаду 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тысяч за выступление, за рубежом — по €10 тысяч.