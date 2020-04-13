Тренер Медведевой назвал её лучший прокат в сезоне-2019/20

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила о том, что в условиях карантина не следует забрасывать занятия спортом. По её словам, надо «оставаться позитивным и активным», тогда всё будет хорошо.

В качестве доказательства того, что для тренировок не обязательно ехать на спортивную арену, 20-летняя фигуристка показала необычную разминку в домашних условия. Видео размещено в Twitter Федерации фигурного катания РФ. В...