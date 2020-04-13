Тренер Медведевой назвал её лучший прокат в сезоне-2019/20

Канадский специалист Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, назвал лучший прокат в сезоне-2019/20.
На Гран-при России вообще сложилось всё. У неё там был фантастический прокат. Как по мне, лучший в её карьере. Она стала молодой женщиной, — сказал Орсер в интервью YouTube-каналу MonBriella.
На Гран-при России 20-летняя спортсменка заняла второе место, уступив 8,71 балла по сумме двух прокатов российской фигуристке Александре Трусовой.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что в условиях карантина не следует забрасывать занятия спортом, и показала, как тренируется, ранее писал NEWS.ru.
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