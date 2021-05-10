Фигурист Соловьёв рассказал, в каких отношениях находится с Бузовой

https://static.news.ru/photo/830d61d2-b232-11eb-8133-96000091f725_660.jpg Дмитрий Соловьёв, Ольга Бузова Фото: instagram.com/dmitry_solovyev

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал о взаимоотношениях с певицей и ведущей Ольгой Бузовой, с которой вместе принимал участие в шоу «Ледниковый период». Об этом сообщается в интервью YouTube-каналу журналиста Василия Конова.

У нас очень хорошие дружеские отношения. Это на первый взгляд может показаться, что у нас чуть ли не отношения или какие-то симпатии друг к другу, но на самом деле мы очень быстро поймали какую-то такую дружескую манеру общения, и мы во многом похожи — по каким-то ситуациям жизненным, по каким-то моментам, — сказал фигурист.

По его словам, их дружба не выходит за рамки, которые пытаются навязать различные СМИ. Более того, он рассказал, что певица очень простая в общении, «без короны и каких-то предрассудков».

Поначалу фигурист не знал, что делать и как обучать Бузову, которая до этого никогда не стояла на коньках.

Ранее он не смог объяснить, как решил узаконить отношения с фигуристкой Екатериной Лобановой в 17 лет. Однако он понял, что брак не спасти, когда партнёры начали «взрослеть».