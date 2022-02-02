Фигурист Кондратюк вышел на тренировку командного турнира на Олимпиаде

Российский фигурист Марк Кондратюк, выступающий под руководством Светланы Соколовской, вышел на тренировку командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, сообщает Sport24. Состав на командный турнир ещё не объявлен.

Чемпион Европы на тренировке чисто исполнил четверной тулуп, тройной аксель, каскад четверной сальхов — тройной тулуп.

Состав на командный турнир, который стартует 4 февраля, должен быть объявлен в четверг, 3 февраля, до 16:00 по московскому времени.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин признался, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание и прыжки на лыжах с трамплина. Однако этими видами спорта он не занимается, а просто смотрит соревнования по телевизору.