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Федерация велоспорта России может лишить Гончарову титула чемпионки

12:24, 21 апреля 2020
Фото: cska.ru

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый заявил, что Александру Гончарову могут лишить титула чемпионки страны из-за допинга.

В ближайшее время вернёмся к вопросу о титуле чемпионки России у Гончаровой, которого она может лишиться, — цитирует Кучерявого РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская велогонщица Александра Гончарова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация начинается с 9 сентября 2019 года. 

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