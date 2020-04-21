Федерация велоспорта России может лишить Гончарову титула чемпионки

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Российская велогонщица Александра Гончарова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификация начинается с 9 сентября 2019 года. Гончарова была признана виновной в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил — «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой...