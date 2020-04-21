Федерация велоспорта России может лишить Гончарову титула чемпионки

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый заявил, что Александру Гончарову могут лишить титула чемпионки страны из-за допинга.
В ближайшее время вернёмся к вопросу о титуле чемпионки России у Гончаровой, которого она может лишиться, —
цитируетКучерявого РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская велогонщица Александра Гончарова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация начинается с 9 сентября 2019 года.
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