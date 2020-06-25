Федерация регби России изучает 45 игроков для дальнейшей натурализации

https://static.news.ru/photo/2f415616-b6df-11ea-ba52-fa163e074e61_660.jpg Фото: rugby.ru

Заместитель председателя Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков, представляя программу натурализации иностранных регбистов с целью допуска их к участию в играх за сборные команды РФ, заявил, что сейчас на примете 45 игроков.

Сейчас мы изучаем порядка 45 игроков. В этой работе нас интересуют в основном ЮАР — там большое количество молодых хороших игроков. Я также обратил внимание на Францию и наших ближайших друзей и соседей — Грузию, — сказал Яшенков на заседании Высшего совета Федерации регби.

Он добавил, что нет полной уверенности, что кто-то из них станет основным игроков сборной. Однако федерация готова дать гарантию, что натурализованный регбист попадёт на тренировочные игры, где его судьбу будет решать главный тренер сборной России.

В свою очередь, председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев заявил, что принятие решений по легионерам состоится в июле.

Ранее Председатель правления Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин сообщил, что организация пока не подала заявку на проведение Кубка мира по регби в 2027 году, но будет бороться за его проведение, писал NEWS.ru.