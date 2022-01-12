«Это вообще допустимо?»: Дюамель о словах Жулина про небинарных фигуристов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель призвала Международный союз конькобежцев (ISU) наказать российского тренера Александра Жулина за его высказывания в адрес американца Тимоти Ледюка. Она назвала на своей странице в Twitter комментарии наставника отвратительными и возмутительными. Ранее Жулин заявил, что «не хочет комментировать уродов». Так он отреагировал на новость о том, что Ледюк станет первым небинарным фигуристом на Олимпийских играх в Пекине.

Это вообще допустимо? Почему мы в фигурном катании терпим такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-нибудь, чтобы положить этому конец!​ — написала Дюамель.

Тимоти Ледюк — американский фигурист, выступающий в паре с Эшли Кэйн-Гриббл. Ледюк ранее объявил, что не относит себя ни к женщинам, ни к мужчинам. На чемпионате США их дуэт занял третье место.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде-2020 в Токио выступала трансгендерная участница из Новой Зеландии. Лорел Хаббард вылетела из борьбы в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг.

Все три попытки она использовала неудачно. В первый раз Хаббард не смогла взять 120 кг, затем решила поднять вес до 125 кг, однако и последующие попытки не увенчались успехом.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что спорт, в котором будут участвовать трансгендеры, станет несправедливым. Так она прокомментировала слова российского лидера Владимира Путина о том, что если на женские соревнования будут допущены сменившие пол мужчины, данный вид спорта перестанет существовать.