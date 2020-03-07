https://static.news.ru/photo/b0eb849e-5fef-11ea-b18b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетбольный клуб «Химки» обыграл турецкий «Фенербахче» в 28-м туре регулярного чемпионата Евролиги со счётом 82:68 (26:18; 15:22; 23:14; 18:14). Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковного коллектива Алексей Швед, который набрал 23 очка. В интервью NEWS.ru он рассказал, за счёт чего удалось уверенно выиграть соперника и обогнать его в турнирной таблице, а также признался в любви «Химкам» и болельщикам.

— Очень плотный матч, ни одна из команд не хотела уступать, особенно в первой половине игры. Что чувствуете после победы: усталость, вдохновление, может быть, уверенность?

— Последние матчи мы в принципе хорошо играем, если не учитывать «Жальгирис», где мы не так хорошо себя проявили в первой половине. Против «Фенербахче» мы вышли единой командой, сопернику удалось нас догнать в одном моменте, но ничего, мы сумели переломить ход встречи. В итоге завершили с разницей, которая нам была нужна. Так что мы рады, будем отдыхать (улыбается).

— После матча вам наложили на плечо лёд. Что случилось? Травма или микро повреждение?

— Ничего такого серьезного нет. Многие игроки после матча держат лёд. Это, скорее, профилактика.

— Было много ярких попаданий, как обычно, вы стали самым результативным игроком встречи. Как можете охарактеризовать свою игру?

— Не думаю, что это какая-то лучшая моя игра, наверное, как и последние несколько. Вся команда играла отлично. В этом месяце мы проявляем себя лучше. Думаю, можно считать, что мы сыгрались. Всё-таки сказывается, что в начале сезона было много новых баскетболистов, и мы не всё понимали, не были все вместе. Сейчас всё выглядит приятнее.

— Первые двадцать минут «Фенербахче» прекрасно оборонялся. В большом перерыве обращали внимание работу против их защиты?

— Конечно. После первой четверти мы оторвались, затем соперник нас догнал, но тренер в перерыве объяснил, как следует играть против них. И шаг за шагом нам удалось потихоньку от «Фенербахче» отдалиться, так что считаю, нам удалось выполнить все задачи тренера.

— В какой момент поняли, что сумели навязать свою игру турецкому сопернику?

— Да в принципе с самого начала мы знали, что можем играть с любой командой Евролиги и тому есть доказательство, если посмотреть, у скольких коллективов мы выиграли. Но в то же время были моменты, когда мы оказывались слабее. Это такой турнир, где каждый может обыграть каждого.

— Можно ли считать эту победу реабилитацией за предыдущее поражение в Каунасе?

— Конечно, нам нужна была это победа, потому что мы проиграли очень важный матч в Литве.

— 5033 очка, если быть точным, вы забросили в 250 играх. Как ощущения?

— Отличные. Я очень люблю этот клуб, «Химки», болельщиков и стараюсь приносить максимум пользы, сколько могу и буду продолжать это делать.

Бывший разыгрывающий защитник ЦСКА, который летом 2019 года присоединился к составу турецкого коллектива Нандо де Коло эксклюзивно для NEWS.ru рассказал, как обороняться от Алексея Шведа и поделился мыслями, как будет действовать команда, чтобы не упустить возможность сыграть в плей-офф Евролиги.

— После победы над «Химками» в Стамбуле в первом раунде Евролиги (89:76), наверное, не ожидали, что матч сложится иначе. Что можете сказать по итогам встречи?

— Я думаю, что «Химки» играли лучше нас, выигрывали подборы чаще нас, боролись лучше нас, когда ситуация складывалась 50 на 50. Соперник показал сильную игру. Мы знали, как они могут себя проявить, что они будут действовать уверенно, но не справились. Это всё, что я могу сказать.

— Но «Фенербахче» великолепно действовал в обороне, блокируя соперника на протяжении первой половины игры, но в третьей четверти, когда это перестало получаться, несколько раз ваши напарники действовали особенно агрессивно, толкая баскетболистов «Химок». Потеряли эмоциональную концентрацию?

— Это баскетбол, это эмоциональная игра. Наверное, где-то мы потеряли концентрацию, но мы просто хотели выиграть. К сожалению, в этот раз не получилось.

— Алексей Швед в этой игре сумел забить 23 очка. Как защищаться против него?

— Я не знаю, давайте перейдём к следующему вопросу.

— По итогам матча «Фенербахче» замыкает восьмерку сильнейших. Создаёт ли это дополнительное напряжение, если учитывать, что скоро начнётся плей-офф?

— Впереди ещё шесть игр, и мы надеемся выиграть в каждом матче, чтобы быть в плей-офф. А там начнутся уже совсем другие матчи.