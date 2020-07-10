Драчёв прокомментировал свою отставку с должности главы СБР

https://static.news.ru/photo/942a1fa2-c280-11ea-891a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Владимир Драчёв прокомментировал свою отставку с должности президента Союза биатлонистов России (СБР).

Решение есть решение, не важно сложное оно или не сложное, всё равно рано или поздно надо его принимать. Сконцентрируюсь на работе в Государственной Думе, будем поддерживать биатлон в любом случае, — сказал Драчёв корреспонденту NEWS.ru.

Единственным кандидатом на пост главы СБР остаётся двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира и многократный призёр чемпионатов мира Виктор Майгуров.

Программу Майгурова не смотрел, некогда было. Мы в нормальных, рабочих отношениях. Конечно, если нужна будет моя помощь, обязательно окажу ему поддержку, — добавил он.

Выборы нового президента СБР пройдут 11 июля в Химках в рамках внеочередной отчетно-выборной конференции организации.

54-летний экс-биатлонист был назначен на пост главы СБР 18 мая 2018 года. Депутатом Государственной Думы Драчёв был избран 18 сентября 2016 года.

Министр спорта Олег Матыцин поблагодарил Драчёва за работу во главе СБР и отметил его стремление достичь положительных результатов. По его словам, 54-летний экс-биатлонист делал максимально возможное для поддержки российских биатлонистов, писал NEWS.ru.