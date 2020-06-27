В пятницу, 26 июня, ЦСКА провёл свой первый матч на домашней арене в рамках чемпионата России по регби, уступив пензенскому «Локомотиву». Даже вступительная речь известного репера и болельщика «красно-синих» Басты не помогла.

Билеты на игру были выкуплены за 10 минут. Правда, в квоту не уложились — болельщиков было явно не 10%, а дистанция не соблюдалась, как стюарды ни просили. Да и перчаточно-масочный режим, к сожалению, также оказался неконтролируемым. И вины организаторов тут вовсе нет. Ведь у русского человека испокон веков «правила созданы для того, чтобы их нарушать».

Тем не менее матч с «железнодорожниками» получился очень яркий. С первых минут игра шла на встречных курсах: в ответ на первую попытку гостей ЦСКА ответил штрафным, однако мяч ушел в сторону. Весь первый тайм «армейцы» искали подступы к зачётке соперников через схватку и пас ногой. Также в середине первой части матча хозяева старались больше двигаться на руках, но команду сбивала с толку быстрая контратака соперника. Однако «красно-синим» откровенно не везло — после первого тайма счёт встречи был 26:0 и совсем не в их пользу. Во вторые сорок минут хозяева пытались переломить ход встречи. Их атаки стали проходить всё ближе к зачётному полю «Локомотива». Однако итоговые баллы для москвичей оказались совсем плачевны. Матч завершился со счетом 0:52.

NEWS.ru подготовил самые яркие моменты прошедшей встречи.