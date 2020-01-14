https://static.news.ru/photo/3b3a5c92-3700-11ea-bc46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетболисты московского ЦСКА в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке взяли верх над мадридским «Реалом» — 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12).

Самыми результативными в составе «армейцев» стали Майк Джеймс (19 очков) и Дэрран Хиллиард (14 очков), у гостей лучшую результативность показали Трей Томпкинс (14 очков) и Факундо Кампаццо (11 очков).

В другом матче игрового дня подмосковные «Химки» на «Арене Мытищи» уступили другому испанскому клубу — «Валенсии». Итоговый счёт — 75:84 (23:29, 24:15, 15:19, 13:21).

У хозяев Алексей Швед набрал 18 очков, добавив к ним по пять результативных передач и подборов, Энтони Гилл — 12 очков.

У гостей самым результативным стали Фернандо Сан-Эметерио (18 очков и 5 «ассистов») и Аарон Дорнекамп (13 очков).

Результаты других встреч первого игрового дня 19-го тура Евролиги: «Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) — «Милан» (Италия) — 88:68, «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 86:64.

Победа над «Реалом» позволила ЦСКА подняться на четвёртое место в турнирной таблице Евролиги, имея 13 побед в 19 играх. Лидируют «Анадолу Эфес» (16 побед) и «Реал» (15). «Химки» после поражения от «Валенсии» с восемью победами также в 19 встречах остались на 11-й строчке в таблице.

В предыдущем туре Евролиги «Химки» также на своей площадке проиграли петербургскому «Зениту», ранее писал NEWS.ru.