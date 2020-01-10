https://static.news.ru/photo/69faa0d8-33da-11ea-ac1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: basket.fc-zenit.ru

В матче 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные «Химки» на «Арене Мытищи» проиграли петербургскому «Зениту» — 81:83 (15:16, 22:20, 11:25, 33:22).

Самыми результативными в составе гостей стали Уилл Томас (20 очков) и Остин Холлинз (15 очков). У химчан лучшую результативность показали Алексей Швед (30 очков) и Янис Тимма (17 очков).

Результаты других матчей 18-го тура Евролиги: «Альба» (Берлин, Германия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 89:95, «Милан» (Италия) — «Панатинаикос» (Афины, Греция) — 96:87, «Реал» (Мадрид, Испания) — «Жальгирис» (Каунас, Литва) — 88:82, «Баскония» (Испания) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — 65:79.

После этого поражения «Химки» с восемью победами в 18 встречах опустились на 11-е место в таблице Евролиги. «Зенит», одержав пятую победу в турнире, догнал литовский «Жальгирис» и немецкую «Альбу», с которыми делит места с 16-го по 18-е в таблице.

В следующем туре 14 января «Химки» дома сыграют с испанской «Валенсией», а «Зенит» 15 числа примет на своей площадке другой клуб из Испании — «Басконию».

В отсутствие Шведа «Химки» в предыдущем туре Евролиги проиграли в гостях одному из лидеров турнира турецкому клубу «Анадолу Эфес», писал ранее NEWS.ru.