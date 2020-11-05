CAS вынесет решение по спору WADA и РУСАДА до конца года

Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен вынести решение по спору Всероссийского антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА до конца 2020 года, следует из сообщения пресс-службы суда.
Хотя сложно предсказать, сколько времени займёт этот процесс, ожидается, что к концу этого года стороны будут уведомлены о решении суда, — говорится в сообщении CAS.
WADA в декабре 2019 года рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.
Слушания в CAS начались 2 ноября и завершились сегодня, 5 ноября.
Ранее NEWS.ru писал, что РУСАДА рассмотрело возможный пропущенный тест биатлониста Алексея Слепова от 30 сентября 2020 года.
Так, по итогам изучения объяснения и медицинских документов, которые представил Слепов, РУСАДА приняло решение не рассматривать данный эпизод как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования.