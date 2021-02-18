Биатлонистка Павлова пожаловалась на плохое самочувствие

Российская биатлонистка Евгения Павлова, которая заняла 11-е место вместе с Эдуардом Латыповым в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке пожаловалась на плохое самочувствие из-за длительного пребывания в горах.
Мне плохо здесь в горах. Я была готова уехать вниз и жить там за свой счёт, но мне сказали, что IBU (Международный союз биатлонистов) не разрешил такие действия. Вообще мы с Михаилом Викторовичем Шашиловым планировали жить внизу в Антхольце, но всё поменялось. В итоге мы выходим и просто докатываем. Каждому спортсмену тяжело. Я была бы рада, если бы хоть одному человеку было в функциональном плане хорошо. После спринта я не могла ни ногу, ни руку поднять, о чём говорила своему личному тренеру, — передаёт слова Павловой корреспондент NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru, российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Евгения Павлова не смогли попасть в десятку лучших команд в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке. Победу одержали норвежцы французы Антонен Гигонна и Жюлия Симон.