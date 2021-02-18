Биатлонистка Павлова пожаловалась на плохое самочувствие

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Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Евгения Павлова не смогли попасть в десятку лучших команд в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке. Победу одержали норвежцы и французы Антонен Гигонна и Жюлия Симон.

Пять дополнительных патронов не стали помехой для норвежцев на пути к золотым медалям, они показали на финише результат 36.42,4. Второе место заняли норвежцы Йоханнес Бё и Тириль Экхофф, а бронзовые...