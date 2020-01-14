https://static.news.ru/photo/cb85811c-36d5-11ea-bf3a-fa163e074e61_660.jpg Алена Мохова Фото: Yang Shiyao/Xinhua/Global Look Press

Российская биатлонистка Алёна Мохова стала чемпионской юношеских Олимпийских игр в спринтерской гонке на 6 км.

Таким образом, в активе россиянки вторая золотая медаль. Ранее она победила в индивидуальной гонке.

Мохова преодолела дистанцию 6 км за 18 минут минут 55,5 секунды с одним штрафным кругом. Второй финишировал её соотечественница Анастасия Зенова с отставанием в 1,9 секунды (1). Бронзовым призёром стала австрийка Анна Андексер (+ 6,1; 1).

Ранее чемпионм Игр в спринте у юношей стал польский биатлонист Марцин Заволу, россиянин Денис Иродов завоевал серебро, писал NEWS.ru.