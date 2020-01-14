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Российские спортсмены могут стать участниками судебного разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьих лиц.

Участие в судебном процессе спортсменов может состояться после рассмотрения возможности их допуска в CAS, — сообщила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиатова ТАСС. Исполком WADA 9 декабря...