Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Польский биатлонист Марцин Заволу стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в спринте на 7,5 км с результатом 19.23,8 (1 штрафной круг).

Серебро завоевал россиянин Денис Иродов, уступив победителю 12,6 секунды (штрафной круг). Бронзовым призёром стал норвежец Вегард Тон (+ 18,5; 1).

Олимпиада проходит в Швейцарии, соревнования по биатлону проводятся в соседней Франции.

Ранее российский биатлонист Олег Домичек занял первое место в индивидуальной гонке на юношеских Олимпийских играх — 2020 в Лозанне, писал NEWS.ru.

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