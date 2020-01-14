Польский биатлонист Марцин Заволу стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в спринте на 7,5 км с результатом 19.23,8 (1 штрафной круг).
Серебро завоевал россиянин Денис Иродов, уступив победителю 12,6 секунды (штрафной круг). Бронзовым призёром стал норвежец Вегард Тон (+ 18,5; 1).
Олимпиада проходит в Швейцарии, соревнования по биатлону проводятся в соседней Франции.
Ранее российский биатлонист Олег Домичек занял первое место в индивидуальной гонке на юношеских Олимпийских играх — 2020 в Лозанне, писал NEWS.ru.
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