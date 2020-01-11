Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Российский спортсмен Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херенвене.

Кулижников преодолел дистанцию за 34,38 секунды. Серебро завоевал нидерландский спортсмен Дай Дай Нтаб (34,47), третье место занял ещё один россиянин Руслан Мурашов (34,59). Таким образом, у российской команды стало девять...