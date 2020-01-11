Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Российский биатлонист Олег Домичек занял первое место в индивидуальной гонке на юношеских Олимпийских играх — 2020 в Лозанне.

Домичек преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 9,4 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял австриец Лукас Хаслингер (+13,6; 2), бронзу завоевал француз Матьё Гарсия (+54,9; 3).

Ранее первую золотую медаль турнира России принесла биатлонистка Алёна Мохова, заняв первое место в индивидуальной гонке на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.

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