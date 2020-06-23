Биатлонист Логинов купил новую винтовку за $4 тысячи

Фото: Kalle Parkkinen/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании и тренер Евгений Плющенко в ответ на критику после публикации на своей странице в Instagram видеоролика, в котором он призывает граждан проголосовать за поправки в Конституцию, подчеркнул, что всегда поддерживал президента России Владимира Путина.

Я всегда за Владимира Владимировича! Поддерживал и буду поддерживать его. Путин поднял страну. Я прекрасно помню 90-е годы, когда я был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться и купить хлеб,...