Биатлонист Логинов купил новую винтовку за $4 тысячи

https://static.news.ru/photo/66be70d4-b53f-11ea-8547-fa163e074e61_660.jpgФото: Kalle Parkkinen/Global Look Press
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о новой винтовке спортсмена.
Практически решён вопрос приобретения личной винтовки, с которой он будет иметь право работать. Она уже есть, сейчас надо просто получить лицензию на её приобретение, — цитирует Касперовича ТАСС.
Специалист отметил, что этот вопрос должен решиться в течение недели.
Логинов использует винтовку производства компании Anschuetz, стоимость которой составляет от $4 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом. Позже Касперович рассказал, как работа в сборной Болгарии по биатлону повлияет на его подопечного, лидера российской команды Александра Логинова.