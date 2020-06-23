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Биатлонист Логинов купил новую винтовку за $4 тысячи

13:42, 23 июня 2020
Фото: Kalle Parkkinen/Global Look Press

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о новой винтовке спортсмена.

Практически решён вопрос приобретения личной винтовки, с которой он будет иметь право работать. Она уже есть, сейчас надо просто получить лицензию на её приобретение, — цитирует Касперовича ТАСС.

Специалист отметил, что этот вопрос должен решиться в течение недели.

Логинов использует винтовку производства компании Anschuetz, стоимость которой составляет от $4 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом. Позже Касперович рассказал, как работа в сборной Болгарии по биатлону повлияет на его подопечного, лидера российской команды Александра Логинова.

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