Биатлонист Халили заявил, что готов использовать шанс на чемпионате мира

Российский биатлонист Карим Халили, занявший второе место в спринте на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй, прокомментировал своё выступление и выразил надежду на попадание на чемпионат мира.
Сегодня у меня скорость была гораздо лучше, чем в индивидуальной гонке, но тем не менее пока не совсем удовлетворён. Жду улучшения своего состояния. Чемпионат Европы проходит в хорошей обстановке и атмосфере. Приехало немало сильных соперников, в том числе с Кубка мира, поэтому соревнуемся и получаем удовольствие. Чемпионат мира я держу в голове, и если тренеры дадут мне шанс, с удовольствием бы туда съездил и выступил, тем более после чемпионата Европы будет достаточно времени, чтобы подготовиться и восстановиться. Если я получу такой шанс, сделаю всё, чтобы выступить там как можно лучше, — рассказал Халили NEWS.ru.
Как сообщал NEWS.ru, российский биатлонист Карим Халили завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй. Успех российскому биатлонисту принесла чистая стрельба.