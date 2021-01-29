Биатлонист Халили заявил, что готов использовать шанс на чемпионате мира

Фото: vk.com/khalili_karim

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья российской лыжницы Натальи Непряевой. Спортсменка упала во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Фалуне и не смогла дойти до финиша.

Мне врач сказал, что у Непряевой перелом. Ждали врача, чтобы понять, нужна операция или нет, — отметила Вяльбе, слова которой приводит Championat.com. Гонку выиграла лыжница из США Джессика Диггинс. На...