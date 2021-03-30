Биатлонист Бабиков объяснил причины неудачи в спринте

https://static.news.ru/photo/b84ec126-91f6-11eb-96f2-96000091f725_660.jpg Антон Бабиков Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Биатлонист сборной России Антон Бабиков, занявший 13-е место в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске, рассказал о причинах своего неудачного выступления.

Мне не очень понравилось, как сегодня работали лыжи, но это далеко не единственная проблема. Есть проблемы гораздо масштабнее, но сейчас трудно в короткие сроки нивелировать эти проблемы. Для этого нужна полноценная подготовка, чтобы исправить функциональное состояние. Но в таком состоянии нельзя ошибаться с лыжами, чтобы что-то показывать, — приводит слова Бабикова спецкор NEWS.ru.

Также Бабиков прокомментировал поддержку со стороны старшего тренера сборной России Юрия Каминского.

Такая поддержка помогает, потому что ты понимаешь, что тренер помогает мне нести тяжёлый груз моих собственных ошибок, который лёг на мои плечи. Такое отношение вызывает уважение как к человеку и как к тренеру. Я не жалею, что меня не взяли на заключительные этапы Кубка мира. Мы понимаем, что большого скачка вперёд сейчас не сделаем. Пытаемся просто удержать наше среднее состояние, а дальше надо исправлять глобальные ошибки. Сейчас я не был готов серьёзно помогать сборной, — отметил Бабиков.

Как сообщал NEWS.ru, в Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону. В мужском спринте победу одержал москвич Матвей Елисеев, с одним промахом преодолевший 10-километровую дистанцию за 25.31,0 минуты.