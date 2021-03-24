Бестемьянова отреагировала на провал Трусовой в короткой программе ЧМ

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Олимпийская чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление женщин в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию. После первого соревновательного дня промежуточное первое место занимает Анна Щербакова с 81 баллом в активе.

Хочу поздравить Анну Щербакову с победой в короткой программе. Очень рада за Лизу Туктамышеву, которая прекрасно справилась со своим номером. Анне помогло то, что японке Кихире снизили оценку за недокруты на прыжках. Недокруты действительно были, но в целом программа Кихиры оставляет очень приятные впечатления. Она очень сильная спортсменка. Очень жаль, что Саша Трусова сорвал каскад и отлетела аж на 12 место. Но если она откатает в полную силу произвольную, то сможет ещё побороться, — сказала Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Произвольная программа женщин состоится 26 марта. Начало соревнований — в 20:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru писал, что российской паре Евгения Тарасова/Владимир Морозов поставили прошлогоднюю музыку во время тренировки перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает сайт ФФККР.