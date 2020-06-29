Баскетбольные «Химки» объявили о подписании Алексея Шведа

https://static.news.ru/photo/5075e2e0-baa2-11ea-9652-fa163e074e61_660.jpg Алексей Швед Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании нового контракта с защитником Алексеем Шведом.

Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года.

Клуб «Химки» давно стал для меня родным домом. Здесь мне всё нравится, и я чувствую себя комфортно. Рад, что продолжу выступать за подмосковную команду, — приводит слова Шведа пресс-служба команды на официальном сайте.

NEWS.ru писал, что лидер команды останется в подмосковном коллективе.

До перехода в подмосковный коллектив Швед защищал цвета московских ЦСКА и «Динамо», а также играл за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». Он является двукратным победителем Единой лиги ВТБ, победителем Евролиги в составе ЦСКА. В НБА защитник провёл 182 матча, набирая в среднем 7,4 очка за игру. В составе сборной России он стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призёром чемпионата мира — 2011.

Ранее NEWS.ru сообщал, что греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» потребовал от Евролиги незамедлительной выплаты денег за участие в сезоне-2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.