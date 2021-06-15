Башкиров: было бы интересно поработать с Зигфридом Мазе

Группа Сергея Башкирова, в составе которой тренируются три самых опытных российских биатлониста Александр Логинов, Евгений Гараничев и Максим Цветков, проводит сбор на биатлонном комплексе «Раубичи». О том, как проходит подготовка команды, как взаимодействуют опытные и молодые спортсмены, старший тренер группы рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

«Гараничев и Логинов мотивированы больше всех»

— От кого вы получили приглашение тренировать сборную России? Долго над ним раздумывали?

— Приглашение поработать в команде я получил от Виктора Викторовича Майгурова. К тому моменту я уже был морально готов прийти и работать с командой.

— С Павлом Максимовым вы вместе успели поработать в команде Санкт-Петербурга. Можете назвать себя единомышленниками во взглядах на тренировочный процесс?

— Мы с ним знакомы уже давно, вместе работали в юниорской и юношеской командах. Сейчас во время нашей совместной работы в Питере я убедился, что мы одинаково понимаем тренировочный процесс и у нас хорошее взаимопонимание.

— Как распределяются ваши функции?

— Жёсткого распределения нет, мы взаимозаменяемы. Все тренировочные нагрузки мы вместе обсуждаем.

— Присутствие в команде таких опытных спортсменов, как Александр Логинов и Евгений Гараничев, даёт возможность подтянуться молодёжи и подтянуть результаты всей группе. В чём особенность работы со спортсменами такого уровня, которые уже добились определённых результатов на международной арене?

— По моей практике, спортсмены с определённым опытом, как с положительным, так и с некоторым негативным, всегда более заряжены на работу, поэтому их не надо лишний раз мотивировать.

Александр Логинов vk.com/alexander__loginov

— Насколько плотно вы контактируете с их личными тренерами Александром Касперовичем и Максимом Кугаевским?

— В определённый момент, на стадии обсуждения планов мы плотно общались и с Александром Владимировичем, и с Максимом Владимировичем. Сейчас, когда пошла работа, мы стали общаться немного реже.

— Как вы координируете работу со старшим тренером другой мужской группы Юрием Каминским?

— Не скажу, что мы с ним общаемся очень плотно, но обсуждаем возможность проведения совместных сборов.

— Пока у ваших групп не сходятся планы сборов. Когда они могут собраться вместе?

— В ближайшее время мы точно проведём совместный сбор в сентябре перед чемпионатом России, а также в ноябре вместе планируем выехать на первый снег.

— Вы один сезон отработали тренером сборной Южной Кореи. Что почерпнули для себя нового из работы с азиатской командой?

— Интересный вопрос. Это очень положительный опыт. В большей степени я работал с русскоговорящими спортсменами — с Анной Фролиной и Тимофеем Лапшиным. Мы хорошо общались, хорошо поработали. Что-то удалось, а что-то не очень получилось в спортивном плане. Зато приобрёл хороший опыт в плане организационной работы, потому что Корейская федерация биатлона устроена немножко по-другому.

Анна Фролина vk.com/annafrolina

— В чём основные её отличия?

— В плане организационной работы, общения со спортсменами и тренерами, организации и мест проведения тренировочных мероприятий, подготовки к соревнованиям на Кубке мира. В этом плане я приобрёл очень важный опыт.

— Вы больше тренировались за границей, чем в Южной Корее?

— Да, мы три сбора провели в Южной Корее, а остальные за рубежом. Также работали с ближайшим резервом.

«Пока подготовка проходит положительно»

— Почему отказались от дальнейшего сотрудничества?

— Александр Владимирович Касперович предложил поработать вместе с ним в команде Санкт-Петербурга. В Корее мне приходилось работать в основном с двумя спортсменами, а тут выпала возможность трудиться с большой командой. Было интересно попробовать свои силы на этой работе.

— С кем вы плотно работали в Санкт-Петербурге? Насколько эта группа спортсменов была большой?

— В мужской команде состав доходил до 12 человек.

— Сейчас у вас схожая ситуация?

— Да, в моём подчинении восемь спортсменов.

— А где у вас больше творческой свободы: сейчас или во время сотрудничества со сборной Кореи?

— Я бы не сказал, что где-то есть какие-то ограничения свободы. Мне сейчас работать очень интересно со спортсменами, которые, с одной стороны, уже знакомые, с другой — мы говорим с ними на одном языке. Понятно, что в летний подготовительный период процесс взаимоотношений ещё не встаёт остро, но у меня есть ощущение взаимопонимания со спортсменами.

— По прошествии пары сборов вы удовлетворены работой всех спортсменов или к кому-то есть вопросы?

— К спортсменам у меня претензий нет. Все достаточно дисциплинированы, адекватно воспринимают предложенную нагрузку. Пока всё проходит положительно.

— Внутреннюю конкуренцию между спортсменами вы ощущаете?

— Пока идёт основная базовая работа без особого внутреннего напряга, потому рано об этом говорить.

— Что можете сказать о молодых парнях, которые составляют половину вашей группы?

— Из молодых я бы отметил Кирилла Бажина и Дениса Таштимерова. Основная задача тренера в работе с командой — подготовка к главному старту сезона, тем не менее нужно смотреть ближайший резерв, который должен развиваться и перенимать опыт у более старших товарищей.

— По каким критериям вы отбирали состав?

— Основной критерий — это результаты в прошлом сезоне и на чемпионате России.

— Вам было бы интересно в будущем поработать с авторитетным иностранным специалистом, вроде Рикко Гросса, Зигфрида Мазе или Геральда Хёнига. С кем из иностранных тренеров вы больше всего общались?

— Большого опыта работы с иностранцами у меня не было. Исключение — Рикко Гросс, с которым мы в одной команде работали в сезоне-2017/18. Что касается общения, то мы постоянно общаемся с Патриком Оберрегером, с Зигфридом Мазе. С ними поработать тоже было бы интересно.

Благодарим Юрия Сницкого за помощь в подготовке этого материала.