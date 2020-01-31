https://static.news.ru/photo/27783de6-4416-11ea-b454-fa163e074e61_660.jpg Валентин Балахничёв Фото: АГН «Москва»

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв отреагировал на решение Министерства спорта РФ приостановить государственную аккредитацию ВФЛА.

Я бы хотел, чтобы Министерство объяснило механизм защиты спортсменов по принятию такого решения. Дело в том, что это можно было сделать значительно раньше. А это произошло достаточно поздно. World Athletics уже предупредило ВФЛА о том, что могут исключить из состава, если те не признают нарушения, допущенные по делу Данилы Лысенко, — сказал Балахничёв корреспонденту NEWS.ru.

Однако в то же время российский спортивный функционер считает, что это решение развязывает руки Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Решение Министерства о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА фактически развязывает руки World Athletics. Теперь организации некого исключать, потому что российской организации не существует. Мы просто сыграли World Athletics на руку. Фактически лёгкая атлетика прекратила своё существование не только как субъект международного спортивного движения, но и как субъект деятельности в Российской Федерации. Ситуация очень запутана. Отзыв аккредитации нужно было проводить намного раньше. Сейчас стоит вопрос, как спасать лёгкую атлетику, — заключил он.

Ранее Министерство спорта России и Олимпийский комитет России (ОКР) призвали международные спортивные организации отложить процедуру исключения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), писал NEWS.ru. Спортивные чиновники рекомендовали сменить руководство ВФЛА.