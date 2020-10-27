Ассистент тренера и массажист «Зенита» вернулись к работе после COVID-19

https://static.news.ru/photo/44a64fbc-1845-11eb-954f-fa163e074e61_660.jpg Андрей Козлов Фото: fc-zenit.ru

Массажист баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Козлов вылечился от коронавируса. Об этом NEWS.ru сообщили в петербургском клубе.

Кроме того, ассистент главного тренера Сергей Вознюк также выздоровел и вернулся к работе.

Ранее у 13 человек (8 игроков, 4 члена тренерского штаба, массажист) был обнаружен COBID-19. Они изолированы от остальной группы и находятся под постоянным контролем медштаба клуба. Остальных игроков, тренеров и персонал ежедневно проверяют на вирус.

К тренировкам уже приступил центровой баскетбольного клуба «Зенит» Артурас Гудайтис. Две недели назад 27-летний игрок сдал положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru.