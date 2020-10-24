Гудайтис приступил к тренировкам за БК «Зенит» после перенесённого COVID-19

https://static.news.ru/photo/e4e49fb8-169e-11eb-b0c1-fa163e074e61_660.jpg Артурас Гудайтис Фото: zenitbasket/vk.com

Центровой баскетбольного клуба «Зенит» Артурас Гудайтис приступил к тренировкам. Две недели назад 27-летний игрок сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от команды.

Гудайтис уже тренируется. Кроме него также играют Владислав Трушкин и Антон Пушков. Остальные игроки восстанавливаются, — сказали NEWS.ru в клубе.

Ранее команда из Петербурга полностью ушла на карантин из-за вспышки COVID-19. Заболели восемь баскетболистов, главный тренер, ещё три человека из тренерского штаба и массажист.

Игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга состоится в феврале. Изначально матч должен был пройти 13 октября, писал NEWS.ru.