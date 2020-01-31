https://static.news.ru/photo/cd8ac210-43af-11ea-8a37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги отомстил «Химкам» за предыдущее поражение в Единой лиге ВТБ (96:80). Во втором матче этого года принципиальный соперник подмосковной команды приехал, чтобы победить. И сделал это. Встреча завершилась со счётом 78:69 (23:19, 17:13, 19:6, 19:31) в пользу «армейцев». Тяжелый форвард ЦСКА Семен Антонов в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как себя чувствует после болезни, которая выбила его из строя на несколько игр, а также объяснил, за счёт чего удалось обыграть подмосковный коллектив.

— После первой четверти у «красно-синих» было шесть штрафных против двух у «Химок», в результате чего вы потеряли несколько важных очков. Почему так жестко начали?

— Да мы не обращали внимания на количество штрафных. Нам позволяли играть контактно. Вообще все игры в рамках Евролиги проходят в достаточно жёсткой борьбе. Никто не хочет уступать ни в одной из ситуаций.

— Несмотря на потери, ЦСКА выглядел очень уверенно. Как в целом оцените игру?

— Я считаю, мы сыграли очень хорошо на протяжении трёх четвертей. У нас был период, когда ребята были травмированы. В предыдущем матче в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на выезд (встреча с «Нижним Новгородом», которая завершилась победой ЦСКА со счётом 93:84, — NEWS.ru) поехало большинство молодых ребят, в том числе и я болел, Ховард [Сант-Рос] подвернул ногу, у Даррана [Хиллиард] было небольшое повреждение. И вот после Новгорода мы собрались, было буквально два дня на подготовку. Мы хорошо проанализировали наш предыдущий матч с «Химками» в чемпионате России, который прошёл в начале января. Сделали правильные выводы, играли очень хорошо и в первой, и во второй, и в третьей четвертях, а вот в четвёртой на пару минут допустили расслабление, и «Химки» сразу вернулись в игру.

— В какой момент поняли, что сумели навязать свою игру «Химкам»?

— Наверное, когда ушли на большой перерыв. Разница была плюс восемь, но они забили 32 очка — это очень хороший показатель. Тренер попросил продолжить работу в том же духе с такой же энергией, что мы, в принципе, сделали в третьей четверти, позволив сопернику набрать всего шесть очков — это хороший показатель того, что мы отлично отработали в защите. Но, безусловно, нам нужно ещё прибавлять, чтобы нас хватало и на последние десять минут, а то был небольшой провал. В любом случае, мы хорошо сыграли, думаю, болельщики остались довольны. Всех хочется поздравить с победой.

— В большом перерыве как-то особенно акцентировали внимание на работу в защите?

— Мы продолжали играть с такой же энергией, где-то, наоборот, решили не идти ва-банк, а просто ускориться. Мы взяли много подборов в нападении, за счёт чего у нас было много хороших бросков. Я ещё не смотрел статистику, но по ходу матча казалось так, что у нас было больше желания, много набрали именно благодаря этому.

— Часто случается так, что первые три четверти команда проводит просто отлично, но заключительная часто вызывает вопросы. С чем вы это связываете?

— Я думаю, тяжело играть на протяжении всех сорока минут на одном уровне с такой же самоотдачей, а когда против тебя играет хороший соперник, ты просто не можешь контролировать полностью ход встречи. Поэтому бывают минуты, когда результативность и продуктивность немного падают.

— Вы выбыли на несколько игр. Как себя чувствуете сейчас?

— Сейчас хорошо, потихоньку возвращаюсь после болезни. Конечно, первая тренировка была достаточно сложной в функциональном плане. Но в целом, все хорошо.