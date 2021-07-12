Американский фигурист Чен прокомментировал допинг-скандал Валиевой

Американский фигурист, чемпион Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании Нейтан Чен прокомментировал историю с допинг-скандалом российской фигуристки Камилы Валиевой. В интервью порталу Teen Vogue он выразил спортсменке сочувствие, при этом он заявил, что нужен «чистый спорт».

Это тяжело... Я определённо сочувствую ей и всему, через что она прошла. Я знаю, это было чрезвычайно тяжело для неё. Но суть в том, что нам нужен чистый спорт, — сказал Чен.

С его точки зрения, Валиева заслужила церемонии награждения, так как все спортсмены, завоевавшие медаль, заслуживают её.

Чен уже высказывался о ситуации с Валиевой во время Олимпиады. Тогда он назвал себя не самым компетентным человеком в этом вопросе и заявил, что сконцентрирован на собственном выступлении.

На Играх в Пекине Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат триметазидин. После этого Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла золото.