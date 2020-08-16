Алина Загитова уложилась в минимум по ЕГЭ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на экзаменах по ЕГЭ набрала минимальные баллы, позволяющие поступить в университет.
Испытание по русскому языку принесло 18-летней спортсменке 51 балл, а по обществознанию — 44 балла,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова рассказала о своём выборе направления «Журналистика» при поступлении в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). По её словам, она хочет стать увереннее при общении с журналистами, а также научиться чётко выражать свои мысли.
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