Алина Загитова уложилась в минимум по ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/913fa3e4-e016-11ea-bb7f-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на экзаменах по ЕГЭ набрала минимальные баллы, позволяющие поступить в университет.

Испытание по русскому языку принесло 18-летней спортсменке 51 балл, а по обществознанию — 44 балла, сообщает Mos.news.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова рассказала о своём выборе направления «Журналистика» при поступлении в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). По её словам, она хочет стать увереннее при общении с журналистами, а также научиться чётко выражать свои мысли.