ВКС России впервые получат на вооружение ЗРК «Витязь»

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Новейший зенитный ракетный комплекс «Витязь» впервые поступит на вооружение Воздушно-космических сил России. Это произойдёт уже в 2019 году.

Кроме того, ВКС получит около десяти комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» и ракетных систем С-400, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. В ведомстве отметили, что в уходящем году эти комплексы уже получили подразделения ПВО в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктике.

Последние учения по противовоздушной обороне с участием ЗРС С-400 прошли в Крыму 19 декабря, об этом писал News.ru. Всего же в 2018 году зенитные ракетные войска РФ провели более 200 учений, в том числе 20 с боевой стрельбой.