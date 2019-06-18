Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва Минобороны России разработали набор переносной индивидуальной посуды для приёма пищи военными в полевых и стационарных условиях. Инновационный солдатский сервиз компактен и способен сохранять высокую температуру пищи долгое время. Подробности выяснял News.ru.

В Вооружённых силах России при организации войскового питания сегодня используют металлические фляжки, а также столовую посуду из коррозионно-стойкой стали. Всё это, считают военные специалисты из Вольска, устарело.

Недостатком данных устройств является то, что комплект полевой столово-кухонной посуды на одного военнослужащего находится в разрозненном состоянии друг от друга и поэтому существует вероятность разукомплектования (потери), — отмечают изобретатели Академии.

В новом военном комплекте специалисты решали две проблемы. Во-первых, им предстояло обеспечить низкую теплопроводность конструкции. Кроме того, было важно отказаться от использования подноса, который, по мнению специалистов, лишь нагромождает количество столовых приборов на человека, увеличивает затраты на содержание. Кроме того, в полевых условиях этот привычный на кухне прибор недоступен.

Перенос пищи в полевых условиях от места раздачи к месту приёма пищи затрудняется отсутствием подноса и удержанием в руках всего комплекта посуды, — говорится в документе военных экспертов в области питания.

В результате специалистам удалось создать компактную столово-кухонную посуду, исключив поднос (все элементы связаны между собой) и обеспечив высокую температуру находящейся внутри пищи благодаря двойным стенкам фляжки.

Модель проста в использовании. Чемодан раскладывается, его стенки откидываются на 180° и трансформируются в тарелки для первого и второго блюд. В комплект входят складной стакан и складень вилка-ложка.

В Академии уже выполнили вариант набора такой посуды из титана толщиной металла 0,5 мм. Индивидуальный набор посуды крепится к поясному ремню солдата при помощи скобы-держателя.

Военнослужащий, держась одной рукой за фляжку с горловиной, переносит посуду к раздаче и по очереди накладывает первое, второе и третье блюдо в соответствующие ёмкости и переносит к месту употребления пиши без использования подноса, — объясняют принцип действия своей модели изобретатели.

В документе сказано, что созданный набор посуды прошёл проверку в полевых и стационарных условиях. По словам изобретателей, испытания прошли успешно и показали эффективность солдатского сервиза.