https://static.news.ru/photo/f47b180a-aeec-11e9-9c1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Рособоронэкспорт» планирует расширить контакты с Турцией в сфере вертолётостроения, авиации и противовоздушной обороны. Госкомпания также ведёт переговоры с Анкарой об организации там лицензионного производства элементов С-400.

Поставки С-400 укрепили не только систему ПВО Турции, но и стратегическое партнёрство наших стран. Сейчас ведём переговоры о продолжении сотрудничества по этому вопросу, в том числе и об организации лицензионного производства. У нас есть полное взаимное доверие. «Рособоронэкспорт» планирует максимально расширить контакты с турецкой стороной, — заявил журналистам гендиректор компании Александр Михеев.

Российская сторона намерена выполнить контракт по поставкам С-400 до конца 2019 года. Первые ЗРК могут отправиться в Турцию уже в июле. Россия также планирует обучить турецких специалистов техническому обслуживанию этих комплексов.

Долгожданные поставки российских систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские системы С-400 более совершенные по сравнению с американскими ракетными комплексами Patriot, писал News.ru.