https://static.news.ru/photo/579c4cbc-9820-11e9-9a69-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Россия разработает гиперзвуковое оружие в ответ на односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, РФ уже развернула на своих западных границах дополнительные силы, включая ракеты, в которых использованы гиперзвуковые технологии.

В итоге полностью обеспечиваем нейтрализацию имеющихся угроз, так что об этом знают американцы и натовцы, — цитирует Кошкина « ПолитЭксперт ».

Как ранее писал News.ru, 26 июня Совфед одобрил президентский закон о приостановке участия России в ДРСМД. Днём ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вина за односторонний выход США из договора лежит на РФ. Он отметил, что у Москвы есть пять недель, чтобы «одуматься», вернуться к договору и ликвидировать ракеты, нарушающие положения.