https://static.news.ru/photo/4b8d0b8a-98d1-11e9-aeaa-fa163e074e61_1024.jpg «Сармат» Фото: mil.ru

Российские войска получат в ближайшие годы современную технику, заявил президент России Владимир Путин.

Среди новых поступлений — тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», а также подводный беспилотник «Посейдон», заявил Путин на приёме в честь выпускников высших военных учебных учреждений.

Глава государства отметил, что теперь стране нужны те, кто сможет управлять этим оружием.

Ваш долг - научиться владеть им на отлично, - отметил президент.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной угрозой Вашингтонуна предвыборных дебатах. Остальные участники отдали голоса за Китай, ядерное оружие и изменение климата. Первые теледебаты прошли в Майами, трансляцию вёл телеканал MSNBC. В мероприятии участвовали 10 человек. Вторая часть с таким же количеством спикеров состоится 27 июня. Всего об участии в гонке за президентское кресло заявили 25 демократов, писал News.ru.