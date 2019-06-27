https://static.news.ru/photo/295ab60a-98a1-11e9-9adb-fa163e074e61_1024.jpg Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио Фото: William Volcov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной геополитической угрозой Вашингтону.

Россия. Потому что она пытается подорвать нашу демократию. Мы должны остановить их, — цитирует его « Политика Сегодня ».

Остальные участники отдали голоса за Китай, ядерное оружие и изменение климата. Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что главной угрозой Соединённым Штатам считает действующего президента Дональда Трампа. Его слова были встречены шквалом аплодисментов.

Первые теледебаты прошли в Майами, трансляцию вёл телеканал MSNBC. В мероприятии участвовали 10 человек. Вторая часть с таким же количеством спикеров состоится 27 июня. Всего об участии в гонке за президентское кресло заявили 25 демократов.

Как писал News.ru, американский журнал Time поместил на обложку кандидата в президенты Штатов Пита Буттиджича вместе с его мужем Частеном. Мэр города Саут-Бенд является первым открытым геем, который баллотируется на пост американского лидера.